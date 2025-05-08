Grönland’da casusluk krizi: Danimarka ile ABD arasında gerginlik artıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Grönland’da casusluk krizi: Danimarka ile ABD arasında gerginlik artıyor

Danimarka, ABD’nin Grönland’da istihbarat faaliyetlerini artırdığı iddiaları üzerine ABD Büyükelçisini Dışişleri’ne çağırıyor.

Danimarka, Wall Street Journal’da yer alan bir haberin ardından harekete geçti. Habere göre, ABD yönetimi istihbarat birimlerine Grönland’ı daha yakından izlemeleri yönünde talimat verdi. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, bu iddiaları “endişe verici” olarak niteledi ve “Biz dostlarımızı gözetlemeyiz” ifadelerini kullandı. Rasmussen, Polonya’nın başkenti Varşova’daki Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısında yaptığı açıklamada, ABD’nin Kopenhag’daki büyükelçisinin Dışişleri Bakanlığına çağrılacağını duyurdu.

Grönland, Danimarka’ya bağlı yarı özerk bir bölge ve yaklaşık 57 bin nüfusa sahip. Yer altı kaynakları bakımından zengin olan ada, ABD’nin stratejik ilgisini çekiyor. ABD Başkanı Donald Trump, 2019’da Grönland’ı satın alma isteğini dile getirmişti. 2025 başında ikinci kez göreve gelen Trump, adayı ABD’ye katma arzusunu tekrar gündeme taşıdı. Trump, gerektiğinde zorla ilhak seçeneğini bile dışlamamıştı.

Grönland ve Danimarka ise olası bir ilhaka kesinlikle karşı çıkıyor. Adanın savunma ve dış politikası halen Danimarka tarafından yürütülüyor.

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