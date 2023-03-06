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Galatasaray'da flaş Mustafa Mohamed gelişmesi. Bonservisi alınacak mı

Galatasaray'dan Nantes'a kiralık giden Mostafa Mohamed'in bonservisinin alınması için henüz Fransız kulübünün karar vermediği öğrenildi.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 18:34
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G.Saray'da Mohamed gelişmesi

Galatasaray'da flaş Mustafa Mohamed gelişmesi. Bonservisi alınacak mı
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Galatasaray'dan kiralık olarak Nantes'a giden Mustafa Muhammed'in geleceği için belirsizliği koruyor.

NANTES KARARINI VERMEDİ
Fransız basınında çıkan haberlere göre; Nantes'ın, Mustafa Muhammed'in bonservisini alıp almama konusunda kesin kararını vermediğini öne sürdü.
Nantes'ta bu sezon 39 maçta sahaya çıkan Mısırlı golcü, 8 gol, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.

HAZİRAN'A KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR
Nantes, 25 yaşındaki futbolcuyu Galatasaray'dan 250 bin euro karşılığında kiralamıştı.
Fransız ekibi, 15 Haziran 2023'e kadar Mustafa Muhammed'in bonservisini almak istemedi durumunda Galatasaray'a 5 milyon 750 bin euro ödeyecek.
Mustafa Muhammed'in Galatasaray ile sözleşmesi ise 2025 yılına kadar devam ediyor.

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