GSB Gençlik Kampları'na rekor başvuru! Bakan Bak sayıyı açıkladı

Her yıl Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz olarak organize edilen kampların ilk dönem başvuruları 15 Mayıs'ta başlamış ve 7 Haziran'da sona ermiştir. Bakan Bak, 24 Haziran'dan 23 Eylül'e kadar 25 ilde yapılacak olan kampların 11'i deniz, 27'si doğa olmak üzere toplam 38 farklı alanda gerçekleşeceğini söyledi.

Bakan Bak, kamplara gösterilen yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Bu yıl kamplarımıza rekor düzeyde başvuru aldık. Başvurular, okul başarısı ve aile geçim durumu gibi kriterlere göre dijital ortamda değerlendirilecek. Şehit çocukları ve gazi yakınları ise kamplara doğrudan katılma hakkına sahip olacak. Çocuklarını kampa gönderen ailelerimiz için her çocuk bizim evladımız gibidir. Gençlerimizin memnuniyeti bizim için çok önemli. Kamp alanlarımızda sürekli güvenlik kamerası izlemesi, güvenlik personeli ve kamp liderleri bulunmaktadır. Kamplara gidiş, kamp süresi ve dönüşünde bakanlık personelimiz gençlere eşlik ediyor. Ayrıca kamplarımızda doktor, ilk yardım personeli ve ambulans hizmeti de sağlanmaktadır" dedi.

Bakan Bak, kampların gençlerin gelişimine katkı sağlamak için zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları konusunda bilinçlendirme, sanatsal, sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetler, tarihi ve kültürel geziler, spor aktiviteleri gibi birçok etkinlik düzenlediklerini belirtti. "Kamplarımız, gençlerin sportif ve eğitsel gelişimine büyük katkı sağlıyor. Gençlerimize potansiyellerini keşfetmeleri için fırsatlar sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

GSB Gençlik Kamplarında gençlere sunulan imkanlar şunlardır:

• Gençler, kafilelerle toplanma merkezlerinden kamplara taşınıyor.

• Katılımcılara seyahat ve sağlık sigortası yapılıyor.

• Kamplarda çok sayıda etkinlik ve aktivite ücretsiz olarak sunuluyor.

• Yaz kampları, deniz ve doğa kampları olarak iki kategoriye ayrılıyor.

• Deniz kamplarında 12-15 yaş arası, doğa kamplarında ise 16-25 yaş arası gençler ağırlanıyor.

• Gençler, deniz ve doğa kamplarına sadece bir kez katılabiliyorlar.

• Deniz kamplarında yüzme, yat gezisi, spor aktiviteleri, sokak oyunları, halk oyunları, tiyatro, müzik, el sanatları ve kültürel etkinlikler düzenleniyor.

• Doğa kamplarında tırmanma duvarı, parkur oyunları, flyfox, macera parkuru, paintball, dağ bisikleti, kano, oryantring, okçuluk gibi spor aktiviteleri ve gezi, sosyal ve kültürel faaliyetler yer alıyor.