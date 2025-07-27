GSB yurtları kapılarını yangından etkilenen vatandaşlara açtı

Kaynak: DHA / İHA
GSB yurtları kapılarını yangından etkilenen vatandaşlara açtı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bakanlık yurtlarının yangından etkilenen vatandaşlara hizmet vereceğini açıkladı.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Bursa ve Karabük'te alevler büyüyerek etkisini sürdüyor. Yüzlerce ev alevlerin arasında kalırken onlarca mahalle ve köy de tedbiren boşaltıldı.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığa ait yurtların evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlara açıldığını duyurdu.

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Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "GSB yurtlarımız, yangından etkilenen illerimizde evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlarımızın hizmetindedir." ifadelerini kullandı.

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