GSB yurtları kapılarını yangından etkilenen vatandaşlara açtı

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Bursa ve Karabük'te alevler büyüyerek etkisini sürdüyor. Yüzlerce ev alevlerin arasında kalırken onlarca mahalle ve köy de tedbiren boşaltıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığa ait yurtların evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlara açıldığını duyurdu.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "GSB yurtlarımız, yangından etkilenen illerimizde evlerini boşaltmak zorunda kalan vatandaşlarımızın hizmetindedir." ifadelerini kullandı.