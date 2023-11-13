GTA 6’da neler olacak? İşte tüm ayrıntılar

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

Rockstar 2018 yılında Red Dead Remption 2’yi çıkardığında herkesin beklentisi yeni GTA oyunu oldu. GTA 5’in özellikle online tarafındaki inanılmaz başarısı Rocstar’ı bile şaşırtmıştı. GTA 5 180 milyon kopya satarak kırılması zor bir rekorun sahibi oldu.

GTA 6 üzerindeki beklentiler, ortaya çıkan her söylentide daha da arttı. Yıllarca Rocstar’ın GTA 6’yı geliştirmeye başladığına yönelik söylentiler çıksa da şirket büyük duyuruyu geçtiğimiz günlerde yaptı. Şirketin 25. Yıldönümü için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Rockstar, GTA 6’nın fragmanının Aralık ayında yayınlanacağını duyurdu.

Yapılan duyuru o kadar büyük ilgi gördü ki söz konusu paylaşım 1 milyonun üzerinde beğeni alarak farklı bir rekora da imza attı.

GTA 6’DAN NELER BEKLENİYOR?

Rockstar GTA 6’yı resmi olarak daha yeni duyursa da yıllar içinde çok sayıda söylenti çıktı. Çıkan iddialar oyunun nasıl olacağına dair çok sayıda fikir verdi. Ama nihai durum oynanış görüntülerinin yayınlanması sonrası ortaya çıkacaktır.

İşte GTA 6’ya ilişkin beklentilerden bazıları:

KADIN VE ERKEK KARAKTERLER OLACAK

Oyunda bir kadın bir de erkek karakterin olması bekleniyor. Bu karakterlerin birlikte soygunlar yapacağı belirtiliyor. Yeni oyunda, her GTA oyununda olduğu gibi, suç temasının işleneceği öğrenildi.

Ana hikayede yer alacak büyük soygunların yanı sıra yan görev olarak küçük soygunlar da bulunabilir. Açık dünya içinde market soygunu gibi ufak işlerin bulunması bekleniyor.

HARİTA VICE CİTY OLACAK

Oyunun haritasının Vice City’nin de olacağı devasa bir harita olması bekleniyor. GTA efsanesi Vice City, Florida benzeri bir kurgu şehir olarak biliniyor. Oyunun Vice City’de geçeceği söylentisi çok sayıda kaynak tarafından doğrulanmıştı.

GTA 6’nın modern zamanda geçmesi bekleniyor. Daha önce sosyal medyada yayınlanan görsellerde karakterlerin elinde akıllı telefon bulunuyordu. Öte yandan oyunda kripto para da bulunacağı iddia edilse de doğrulanmamıştı.

FRAGMANDA NELER GÖRÜLECEK?

Rockstar genellikle ilk fragmanlarını oyun içi sahneler kullanarak yayınlıyor. Böylece oyunun nasıl görüneceği ve içerikle ilgili fikirler verebiliyor. İlk fragmanın da yine oyun motoru kullanılarak hazırlanması bekleniyor. Ayrıca ilk fragmanda oyunun çıkış tarihi de açıklanabilir?

GTA 6 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

GTA 6’nın olası çıkış tarihi konusunda çok sayıda söylenti çıktı. Genel kabul gören görüşe göre oyunun 2025 yılı içinde çıkması bekleniyor.

GTA 6 ÇIKTIĞI GİBİ PC’YE GELECEK Mİ?

Rocstar, şirket politikası gereği oyunlarını önce Play Staiton’da yayınlıyor. GTA 5 ve Red Dead Redamption 2 ilk çıkışını Play Statiton’da yaptıktan bir süre sonra PC’ye çıkış yapmıştı. Ancak bu durum GTA 6’da değişiklik gösterebilir. Çünkü GTA 5’in online taraftaki büyük başarısı ve PC oyuncu sayısının küresel çapta artması Rockstar’ın bu tutumunu değiştirmesine neden olabilir. Türkiye’de en fazla PC’de oyun oynanırken ABD, Avrupa ve Asya pazarında ise konsol oyunculuğu çok yüksek seviyede. Ancak son yıllarda makas PC oyunculuğu tarafına doğru kapanıyor.

Rockstar, GTA 6’yı Play Staiton ve PC’de birlikte çıkarırsa kimse şaşırmasın.

GTA 6 ONLINE ODAKLI OLABİLİR Mİ?

GTA 5’in büyük satış başarısının arkasında online modunun büyük başarı yakalaması vardı. Rockstar, 10 yıl boyunca çıkardığı yeni içerikler ile online tarafını destekleyerek oldukça zenginleştirmişti. Bu durum GTA 6’nın odağının nereye kayacağı sorusunu da beraberinde getirdi.

Rockstar, yaşayan açık dünyada sağlam bir hikaye ile desteklediği oyunlarla biliniyor. Bu durumun GTA 6’da değişmesi beklenmiyor. Yani GTA 6’nın diğer Rockstar oyunlarında olduğu gibi hikaye modunun oldukça güçlü olması bekleniyor. Ancak Online tarafının da çıkış yaptığında oldukça zengin olması bekleniyor. Ancak Online modunun hikaye modu ile birlikte satışa çıkıp çıkmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.