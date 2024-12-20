GTA Online’da yılbaşı coşkusu başladı!

Los Santos’un yılbaşı atmosferi, kış eğlencelerini sanal dünyaya taşıyor. GTA Online, 19 Aralık 2024 ile 1 Ocak 2025 arasında “uzatılmış içerik haftası” kapsamında oyunculara benzersiz bir deneyim sunuyor. Şehir, karlı sokaklarıyla ve şenlikli aktivitelerle dolup taşıyor.

yeni ETKİNLİK VE HEDİYELER

Oyuncular, “Knecht Unrecht”, “Weazel Plaza Shootout” ve “Yeti Avı” gibi etkinliklerle tatilin keyfini çıkaracak. Ayrıca, 25 kardan adamı toplayanlar “Kardan Adam Kostümü”nün sahibi olacak. Yılbaşı hediyeleri arasında Ren Geyiği kolyesi, Onesie kostümü, yenilenmiş mühimmat ve özel tasarım kıyafetler bulunuyor.

Festivaller sırasında, “Yeti”yi alt eden oyuncular “Yeti Kostümü” kazanırken, “Knecht Unrecht” etkinliğini tamamlayanlar özel bir kıyafetle ödüllendirilecek. Bunun yanı sıra, “Weazel Plaza Shootout” etkinliği, WM-29 tabancasını ve şenlikli bir tasarımı kazandırıyor.

YENİ ARAÇLAR VE İNDİRİMLER

Rockstar, oyunculara yepyeni araç seçenekleri sunuyor. Taco kamyonu ve özel tasarımlı Vapid Clique gibi araçlar dikkat çekiyor. Ayrıca, Premium Deluxe ve Luxury Autos showroomlarında sınırlı süreli tasarımlar sergilenecek. Araba severler, test sürüşü için Pegassi Torero ve Gallivanter Baller ST gibi seçeneklere göz atabilir.

Yılbaşı indirimleri de kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Seçili araçlarda %40’a varan indirimler, Waffentransporter’da ise ücretsiz şeker kamışı gibi özel avantajlar bulunuyor. GTA+ üyeleri için özel ayrıcalıklar da unutulmadı.

BONUS VE KAZANÇLAR

Etkinlik haftasında, oyuncular “Entourage (Festive Remix)” modunda üç kat GTA$ ve RP kazanabilir. Ayrıca, tekstil fabrikasından iki kat pasif gelir elde edilebilir. Pizzacı ve devriye görevleri de kazançlı seçenekler arasında yer alıyor.