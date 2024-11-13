Guardian, Elon Musk’ın ‘X’ platformundan çekildi

İngiltere merkezli Guardian gazetesi, Elon Musk’ın sahibi olduğu X platformunda (eski adıyla Twitter) artık paylaşım yapmayacağını duyurdu. Gazete, platformun "zehirli bir medya ortamı"na dönüştüğünü belirterek bu kararını okuyucularıyla paylaştı. Guardian, ABD başkanlık seçimlerinde yaşananların ardından, Musk’ın X platformunu kullanarak siyasi söylemleri yönlendirme gücüne sahip olmasının endişelerini derinleştirdiğini vurguladı.

Guardian tarafından yapılan açıklamada, gazetenin artık X'teki varlığının faydalarının zararlarının gerisinde kaldığı ifade edildi. Gazete, platformda sıklıkla karşılaşılan aşırı sağ komplo teorileri ve ırkçılık gibi rahatsız edici içeriklerin kararlarında etkili olduğunu belirtti. Öte yandan, Guardian’ın habercilik amacıyla platformu kullanmaya devam edeceği ve okuyucularının içerikleri paylaşabileceği kaydedildi.

Guardian’ın bu kararı, X platformunda da paylaşılınca bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Platformdaki bazı kullanıcılar Guardian’ı “gösteriş yapma” ve “woke propaganda” yapmakla suçladı. Guardian, kendisini "dünyanın önde gelen liberal sesi" olarak tanımlayan bir gazete olarak, Musk ve X’in Donald Trump’a olan desteğine karşı duruş sergileyerek, ABD seçimlerini bu farkındalığını göstermek için bir fırsat olarak değerlendirdi. Seçim sonrası okurlardan 1,8 milyon dolar bağış toplaması da dikkat çekti.

X’in bu kararın ardından rakip platformların ilgiyi artırdığı gözlemlendi. Meta’nın Threads uygulaması büyümeye devam ederken, eski Twitter kurucusu Jack Dorsey’in geliştirdiği Bluesky platformu, ABD ve İngiltere Apple App Store listelerinde üst sıralara yükseldi. Son haftalarda milyonlarca yeni kullanıcı kazanan Bluesky, X'e rakip olma yolunda hızlı adımlar atıyor.