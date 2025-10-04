Guardiola herkesi sokağa çağırdı: Soykırıma karşı çıkın

Kaynak: Haber Merkezi
Dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola, Filistin'deki soykırımın sona ermesi için düzenlenecek gösteriye katılım çağrısı yaptı.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İsrail'in Filistin halkına yönelik soykırımını protesto için Barselona halkına çağrı yaptı.

Sosyal medyadan videolu çağrıda bulunan Guardiola, "Binlerce çocuğun öldüğü ve daha fazlasının da ölebileceği bir soykırıma şahit oluyoruz. Gazze Şeridi yerle bir olmuş durumda. İnsan yiyecek, içme suyu ve ilaç olmadan yaşamaya çalışıyor" dedi.

Guardiola, divil toplum örgütlerinin, hükümetlere İsrail soykırımına karşı harekete geçmeleri yönünde baskı yapabileceğini belirtti.

Bugün Barselona kentinde düzenlenecek gösteriye katılım çağrısı yapan Guardiola, "Soykırımın sona ermesini talep etmek için sel olup sokaklara akacağız" diye konuştu.

