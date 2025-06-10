Guardiola'dan insanlık dersi: Gazze

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

"Gazze'de yaşananları görmek bana acı veriyor" diyen Katalan teknik direktör, "Bu bir ideoloji meselesi değil. Bu 'Ben haklıyım, sen haksızsın' meselesi de değil. Belki 4 yaşındaki çocukların bir bombayla öldürülmesini ya da artık hastane bile olmayan yerlerde hayatlarını kaybetmelerini izlediğimizde, 'Bu bizim meselemiz değil' diye düşünüyoruzdur. Tamam, böyle düşünebiliriz ama dikkatli olun. Bir sonraki olay bizimle ilgili olacak. Önümüzdeki 4-5 yıl içinde çocuklarımız tehlikede olacak" dedi.

'SUSMAMAYI VE BİR ŞEYLER YAPMAYI SEÇMELİSİN'

Guardiola şu ifadeleri kullandı:

"Üzgünüm ama bu kabus başladığından beri her sabah çocuklarım Maria ve Valentina'yı gördüğümde Gazze'deki bebekleri hatırlıyorum ve çok korkuyorum. Belki orada yaşananlar şu an bize çok uzakmış gibi geliyor ve 'Biz ne yapabiliriz?' diye sorabilirsiniz. Aklıma bir hikaye geliyor.

Bir ormanda yangın çıkmış. Tüm hayvanlar korkmuş şekilde ormandan kaçıyor, çaresiz, eli kolu bağlı ama küçük bir kuş denize gidip geliyor, gidip geliyor… Gagasında su damlaları taşıyor. Bir yılan ona gülerek soruyor: 'Neden böyle yapıyorsun kardeşim? Yangını asla söndüremezsin.'

Kuş cevap veriyor: 'Ben sadece üzerime düşeni yapıyorum.'

O küçük kuş, yangını söndüremeyebilir ama hiçbir şey yapmamayı reddediyor.

Dünyanın bize çoğu zaman 'Fark yaratamayacak kadar küçüksün' dediği bir yerde, bu hikaye bana bir kişinin gücünü hatırlatıyor. Bu büyüklükle ilgili değil bu bir tercih meselesi. Bir şeyleri değiştirmek istiyorsan özellikle de en önemli anlarda susmamayı ve bir şeyler yapmayı seçmelisin."