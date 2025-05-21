Guardiola'dan yönetime istifa tehdidi: Şartını açıkladı

Premier Lig'de 37. hafta Bournemouth'u 3-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi yarışında kritik bir galibiyet alan Manchester City’de Teknik Direktör Pep Guardiola maç sonunda kritik açıklamalarda bulundu.

Gelecek sezonun planlamasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Guardiola, takımdaki kadro şişkinliğinden şikayet etti. Guardiola, yeni sezonda daha dar bir kadro istediğini ve oynayamayan futbolculardan dolayı mutsuz olduğunu söyledi.

DAHA KÜÇÜK BİR KADRO OLURSA KALACAĞIM

Guardiola, "Kulübe şunu söyledim, daha büyük bir kadro istemiyorum. 5-6 oyuncuyu dışarıda bırakmak istemiyorum. Eğer böyle olursa istifa edeceğim. Daha küçük bir kadro olursa kalacağım" ifadelerini kullandı.

Guardiola ayrıca, "3-4 ay boyunca 11 oyuncumuzu kullanamadık, defanstaki oyuncularımız yoktu ve çok zordu. Sonra geri döndüler ancak gelecek sezon böyle olamaz. Bir teknik direktör olarak 24 oyuncuyu çalıştıramam ve seçtiğim dört, beş veya altı oyuncunun Manchester'da kalmasını isteyemem. Çünkü oynayamazlar. Bu olmayacak. Kulübe bunu istemediğimi söyledim" açıklamasında bulundu.