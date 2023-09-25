Guatemala'da Las Vacas Nehri’nde taşkın: 6 ölü, 13 kayıp

Orta Amerika ülkesi Guatemala’da etkili olan şiddetli yağış taşkına neden oldu. Şiddetli yağış başkent Guatemala’daki Las Vacas Nehri'nde taşkına neden olurken, 6 ev sular altında kaldı. Yetkililer, taşkında 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de kaybolduğunu açıkladı.

İtfaiye teşkilatından Sergio Cabanas yaptığı açıklamada, "Şu anda 6 ceset bulduk ve muhtemelen daha fazlasını da bulacağız. Cesetler arasında bir kız çocuğu ve 5 yetişkin var" dedi.

Bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.