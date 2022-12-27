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Filenin Sultanları İtalyan koça emanet

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni başantrenörü belli oldu.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 14:07
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Guidetti gitti başka bir İtalyan Santarelli geldi: İşte A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yeni hocası

Filenin Sultanları İtalyan koça emanet
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Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine 2022 FIVB Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'ı şampiyonluğa ulaştıran Daniele Santarelli getirildi.

BAŞKA BİR İTALYAN

Giovanni Guidetti, Türkiye milli takımının kendisine verdiklerini geri verme niyetiyle bu işe başladığını ve 15 yıldır Türkiye’de olduğu için artık bir tarafının Türk olduğunu söyleyebileceğini kaydederek, “Dolayısıyla son 5 yıl içinde yaptığımız çalışmalardan dolayı gurur duyuyorum. 3 Avrupa şampiyonasında 3 madalyamız oldu. 3 madalyayla finallerimizi oynadık. Olimpikler için kalifiye olduk. Dünya şampiyonasına katıldık. Ve en önemlisi, çalışmaya başladığımızda Türkiye dünya çapında 15. sırada yer alıyordu, şu an bu sıralamamız 7’ye indi. Bunun harika bir durum olduğunu düşünüyorum. Bana verdiklerini ben de Türkiye’ye bu şekilde geri verdiğimi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

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