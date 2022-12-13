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Vakıfbank Guidetti ile 18. yıla girecek

VakıfBank, Başantrenörü Giovanni Guidetti ile olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Sarı-Siyahlılar, 15 yıldır takımın başında olan İtalyan başantrenör ile yola devam edecek.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 16:23
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Guidetti ile olan sözleşmesini 3 yıl daha uzattı. Vakıfbank'tan flaş imza

Vakıfbank Guidetti ile 18. yıla girecek
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VakıfBank, 2008-2009 sezonundan bu yana takımın başında yer alan Giovanni Guidetti ile yeni bir anlaşma imzaladı. Sarı-Siyahlılar, İtalyan başantrenörün sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.

Giovanni Guidetti, “Beni bunca yıldır VakıfBank’ta, dünyanın zirvesinde tutan tüm oyuncularıma, teknik ekibime ve bana güvenen yönetimimize çok teşekkür ederim. Kulübümüzle ortak bir felsefe ile hareket ediyoruz. Bu da bir takımı harika kılan şeyin kulüp kültürüne ve değerlerine bağlılık olduğu fikri. Bu kültürü devam ettirmek ve geliştirmek benim için büyük bir onur” şeklinde konuştu.
50 yaşındaki İtalyan antrenör yönetiminde VakıfBank, 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 7 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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