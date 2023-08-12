Gül ne demek? Gül isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Gül son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Gül ne demek? Gül isminin anlamı nedir?

Gül ne demek? Gül isminin anlamı nedir?

Gül adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Gül isminin anlamını araştırıyor. Peki, Gül ne demek? Gül isminin anlamı nedir?

GÜL NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Gül ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Gül ağacının güzel kokulu, pek çok çeşidi bulunan çok makbul çiçeği.

- Gül ağacı.

- Sevgili, cânan.

GÜL İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Gül ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Gül ismini koymak caizdir.

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