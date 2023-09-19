Gülben Ergen borsayı ayağı ile karıştırdı. Yatırımcıları çok kızdırdı

Gülben Ergen yine borsayı karıştırdı. Geçtiğimiz aylarda borsa ile ilgili attığı tweetlerin ardından borsanın düşüşe geçmesi piyasalarda gündemi meşgul etmişti. Gülben Ergen’in dün akşam attığı tweette #temettü etiketini kullanması gündem oldu.

Gülben Ergen borsayı ayağı ile karıştırdı. Yatırımcıları çok kızdırdı

Bir süredir yatırım konusunda sosyal medyada anket yapan ve Borsa İstanbul'da işlem hisse senetlerine dair sorular soran şarkıcı Gülben Ergen'in son paylaşımı X'te (Twitter) gündem oldu.

Gülben Ergen, kimono giydiği yazlık pozlarıyla "O ne demek #temettü" paylaşımı binlerce etkileşim alırken, yatırımcılar arasında 'borsa düşecek' esprilerine neden oldu.

Espriler gerçeğe dönüştü ve Borsa İstanbul bugün sert satışlara sahne oldu. Hatta tweette yer alan ‘5.200’ rakamı ‘endeks 5 bin 200 puana mı düşecek?’ polemiğine neden oldu.

"BORSA MESAJ MI VERİYORUM SANDINIZ”

Borsada yaşanan sert düşüşün ardından Gülben Ergen TT oldu. Trend Topic olduğunu gören Gülben Ergen konuyla ilgili attığı tweette şunları yazdı:

“Şaka mı bunlar? #Gülben etiketi ile okuduklarıma pes! Güzelim fotoğrafın içerisinde etiket mi buldunuz. Sonra orada yazan 5200 kimono etiketini borsaya mesaj veriyorum mu sandınız? Ahahaha size Gülben’siz hayat zor arkadaşlar.”

TEMETTÜ NEDİR?

Borsada işlem gören şirketlerin dönem içinde elde ettikleri kârdan mevcut ortaklara nakit veya hisse senedi şeklinde verdikleri paya temettü deniyor.

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