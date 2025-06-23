Gülben Ergen, isim vermeden Sağlık Bakanı'nı bombaladı. Olay gönderme!

Sanatçı Gülben Ergen, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun "Kısa süre içinde Suriye'de 300 yataklı kalp damar hastanesini hizmete sokacağız" açıklamasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın, gazeteci Fatih Altaylı'ya yönelik tutuklanmadan önce yazdığı "Suyun ısındı" sözlerine gönderme yapan Gülben Ergen, Türkiye’deki hastaların MR randevusu almak için haftalarca sıra beklediğini belirterek, SMA VE DMD hastası çocuklarının ailelerinin tedavi masraflarına dikkat çekti.

Ergen, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi,

“Suyumuz ısınır diye yorum yapmamalıyız di mi? Bizim devler hastanelerimizde mr randevusu almak için haftalarca sıra bekleyen hastalarımızı, sma ve dmd hastası çocuklarımızın ailelerinin tedavi masraflarından bahsetmemeliyiz değil mi?”

NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz gün Bolu ziyaretinde Suriye'de 300 yataklı kalp damar hastanesini açılacağını duyurmuştu. Bakan Memişoğlu, "Bugün kardeşimiz Suriye'de de sağlık hizmetlerinin yeniden yapılanmasında Türkiye Cumhuriyeti ve Sağlık Bakanlığı olarak her türlü desteği veriyoruz. Şam ve Halep'te örnek teşkil edecek iki hastanenin süreçlerini tamamlayıp, oradaki kardeşlerimize de iyi sağlık hizmeti sunması için desteklerimizi sunacağız. Protokolleri imzaladık, çok kısa zamanda Şam'da sağlık hizmeti sunan 300 yataklı kalp damar hastanesini de Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin yansıması olarak oradaki insanlara sağlık hizmeti sunar hale getireceğiz" demişti.