Gülben Ergen sanat camiasındaki dostlarını tek tek sıraladı

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sanat camiasındaki dostlarını isim isim saydı. Ergen, "Sektörde küs olduklarınız var mı?" sorusuna ise "Ben küs değilim ama bana küsler” yanıtını verdi.

Gülben Ergen sanat camiasındaki dostlarını tek tek sıraladı

Snob Magazin'in haberine göre; Gülben Ergen, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

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Geçtiğimiz hafta telefonunu kaybeden şarkıcı, "Bayramın son günü Gürcistan Batum'da sahneye çıktım. Batum'dan sınır kapısıyla Rize'ye geçtik. Rize'den İstanbul'a döndüm. O ara telefonumu kaybettim O sırada 20 yıl sonra Aliağa'da İbrahim Tatlıses ile konser verdim. Tam o gün cep telefonumu buldum. Uçağın koltuğun arasına sıkışmış. Telefonun sinyalleri Bulgaristan, Yunanistan, Gürcistan ve Türkiye'den geliyordu. Çocuklarımın ve annemin çok fotoğrafı vardı. Çocuklarımın bebeklik kareleri telefondaydı. Bulunca çok sevindim" dedi.

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“BENİM KIYAFETLERİM TARTIŞILAMAZ”

10 Temmuz'da Kuruçeşme'de konseri olacağını söyleyen Ergen, "İki kıyafet giyeceğim. Kıyafetlerimin kumaş provaları olacak. O yüzden Bodrum'a gidemiyorum. Ondan öncede Çeşme'de konserim olacak" diye konuştu. Şarkıcı, "Son dönemde sahne kıyafetleri tartışılıyor" sözlerine, "Benimki tartışılamaz. Çok şık ve özeniyorum" diye konuştu.

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“BEN KÜS DEĞİLİM AMA BANA KÜSLER”

20 yıl sonra İbrahim Tatlıses ile bir araya gelmesine Ergen, "Bütün İbo Show'larda görüşüyoruz ama sahne üzerinde olmak duygulandırdı. 'Fırat' dizisinden beri anılarımızı anlattık. 'Haydi Söyle' klibinin de ben de yeri çok ayrı. Meslek hayatımda yeni tırmandığım dönemdi. 'Haydi Söyle'yi beraber söyledik. Allah'tan dostluğumuz bozulmamış. Derya Tuna ve İdo ile halen görüşüyorum. Az dostluk var, korumak lazım. Seda Sayan ile dostluğumuz hiç değişmez" dedi.

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Gülben Ergen, "Sektörde küs olduklarınız var mı?" sorusuna, "Ben küs değilim ama bana küsler. Görüştüğüm ve bağrımı bastığım az insan var. İbrahim Tatlıses ve Seda Sayan da onlardan biri..." yanıtını verdi. Şarkıcı televizyon programı için görüşmelerinin olduğunu söyledi.

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