Gülben Ergen'den 3 kritik Rojin sorusu! Acılı babanın duygularına tercüman oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gülben Ergen'den 3 kritik Rojin sorusu! Acılı babanın duygularına tercüman oldu

X'teki profil fotoğrafını kaybolduktan 18 gün sonra cesedi Van Gölü sahilinde bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne dikkat çeken Gülben Ergen Van Barosu'na ve yurt müdürlüğüne bir dizi soru yöneltti.

Kaldığı yurttan 'çakıl taşı toplayacağım' diyerek çıkan üniversite öğrecisi Rojin Kabiş'in cansız bedeni kaybolduğu yerden 20 kilometre uzaklıkta, Van Gölü Mollakasım Mahallesi sahilinde bulunmuştu.

Baba Nizamettin Kabaiş kızının bulunduğu yere tek başına gitmediğini, gitse bile gölde boğulma tehlikesinin olmadığını savunmuştu.

21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümü "suda boğulma" olarak kayıtlara geçti.

GÜLBEN ERGEN ACILI BABANIN TERCÜMANI OLDU

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Sosyal medya üzerinden dikkat çekici bir paylaşım yapan Gülben Ergen, Rojin'in ölümüne ilişkin Van Barosu'nun, yurt müdürlüğünün yanıtlamasını isteyerek sorular yöneltti. Gülben Ergen Rojin'in konuşmak istemeyen oda arkadaşına da dikkat çekti. Gülben Ergen paylaşımına ziyaret ettiği acılı baba Nizamettin Kabaiş'le çekilmiş bir fotoğrafını da ekledi.

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Gülben Ergen sorularını şu ifadelerle paylaştı:

Van Barosu #RojinKabaiş in İstanbul’dan gelen Adli Tıp Raporunu acılı babaya neden vermediniz? Ne zaman vereceksiniz?

Yurt Görevlileri ve Güvenliği #Rojin le ilgili ne zaman açıklama yapacaksınız?

Güvenlik sebebiyle ifade veremem diyen Rojin’in oda arkadaşı genç kızımız neden ve kimden korkuyor?

Acılı Nizamettin Babanın yüreğindeki tüm soruların cevabını istiyoruz!

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