Gülce Elibol'dan Chaby Han'a ihanet suçlaması! Adeta ateş püskürdü

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Gülce Elibol'dan Chaby Han'a ihanet suçlaması! Adeta ateş püskürdü

Sosyal medya fenomeni olup ardından Survivor'a katılan Koreli Chaby Han ve eşi Gülce Elibol boşanma kararı aldı. Elibol, sosyal medya hesabından ağır suçlamalarda bulundu.

Sosyal medya fenomeni Chaby Han, 2022 yılında Gülce Elibol ile sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti. Çift 3 yılın ardından boşanma kararı aldı. Gülce Elibol, kişisel Instegram hesabından adeta ateş püskürdü.

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Gülce Elibol paylaşımında"Her şeyi sosyal medyada paylaşan adam, boşanma sürecimizi bile dile getiremedi. Üstüne, yaşananlara yalanlarıyla alay ederek yaklaşmakla kalmadı. Kişilik bozukluğu evresine giren ve evliliğimizi ihanetle gözümün önünde sonlandıran, tüm sorumluluktan kaçan o oldu."

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Aldattığını yakıştıramayan her kimse, haddi olmadan beni başka şeylerle ithaf etti. Kendimden vazgeçmeyi dahi göze aldığımda, vazgeçebileceğim alında çok şey olduğunu öğretti.

Benim mutsuzluğum üzerine, ilişki inşa çabanız beni kendinize hayran etti. Siz yüklerinizden kurtulurken, bana daha ağır bir yük bıraktığınız dank etti.

En hafif hasarla çıkmak içi verdiğim çaba beni mahvetti. Düşen maskesini yenilemek tek hedefi. Benden mahrum bıraktığınız her mutluluğu son kez sizi için dilerim.

Duruma saygısı olmayan kimseden, sürece saygı beklemek de benim aptallığım.

Chaby Han cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

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