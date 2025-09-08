Gülçin Ergül'ün acı günü!

Hepsi grubundan ayrılmasıyla bir zamanlar tartışmaların odağında yer alan Gülçin Ergül şarkıcılık kariyerine kendi seslendirdiği parçalarla devam ediyor. Ünlü sanatçı sosyal medya hesabından sık sık gündelik yaşamına ilişkin paylaşımlar yapmayı da ihmal etmiyor.

Magazin gündemine zaman zaman eski grup arkadaşları Yasemin ve cemre ile yaşadığı polemiklerle konu oluyor. Sosyal medyada gündelik yaşantısından kareler paylaşan Gülçin Ergül‘ün son paylaşımı hayranlarını üzdü.



Gülçin Ergül paylaşımında yeğenini kaybettiğini açıklayarak duygu dolu ifadeler kullandı. paylaşımıyla hayranlarini duygulandıran ünlü sanatçıya destek mesajları peşpeşe geldi.

Gülçin Ergül’ün paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

, "Benim pırıl pırıl, her boyutta ve tüm yetenekleriyle; güzel, hassas kalbiyle, gülümseyen melek yüzüyle, empatik kişiliğiyle, bilge ruhuyla ve o ruhu dışa yansıtan güzellikte gözleriyle parlayan ışıklı Nymphe’ciğim… Teyzen, seni hiçbir mesafe tanımayacak kadar özel ve kuvvetli bir bağ ile her zaman sevmeye ve kalbinde taşımaya devam edecek. Sana defalarca ne kadar çok inandığımı ve ne kadar özel biri olduğunu hissettiğimi söyledim. Sen de yakın zamanda bana inandığını söyleyerek paha biçilemez bir motivasyon hatırası bıraktın. Senin bana vermek istediğin o gücü ve tüm güzelliğini hep içimde taşıyacağım. Sevgimden asla şüphe etmeden, her zaman yanında hissetmeni dilerim. Huzurlu, özgür ve mutlu olmanı en içten dileklerimle diliyorum. Parlamaya devam… Senin küçükken bana verdiğin isimle, Gülç…”



