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Güldestan yeniden AKM'de

Devlet Opera ve Balesi'nin en popüler eserlerinden biri olan, Türkiye'nin çağdaş ve geleneksel kültürünü yurt dışına tanıtma amacıyla yapılmış "Güldestan", seyircilerden gelen yoğun talep üzerine 21 Aralık 2022 akşamı AKM-Tiyatro Sahnesi'nde sahnelenecek.

Haber Giriş: 18 Aralık 2022 Pazar - 18:05
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Güldestan yeniden AKM'de

Güldestan yeniden AKM'de
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2004 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın girişimleri ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün Ankara, İzmir, Antalya ve İstanbul Devlet Opera Balelerinden oluşan bir kumpanya ile sahnelediği bir "müzik ve dans prodüksiyonu" olarak tanımlanmış ve hayata geçirildi. 18 Yıldır sahnelerde kalmış olan bu dinamik ve renkli prodüksüyon, bu güne kadar Hollanda, Çin, Almanya, Makedonya, Kıbrıs, Bosna, Cezayir, Arnavutluk ve Fransa'da sahnelendi.

Koreograf ve Sanat Yönetmeni Beyhan Murphy ve müzik insanı Mercan Dede'nin beraber ürettikleri bu eser aynı zamanda Aspendos Opera ve Bale Festivali, Bodrum Bale Festivali, Bursa Festivali gibi Türkiye'nin önemli festivallerinde yer almıştır.

Ayrıca Mersin, Antalya, Samsun, İzmir, Ankara ve İstanbul olmak üzere altı Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenmiş olan Güldestan, kurumda en fazla turne yapmış eser olma özelliğine sahiptir. Güldestan'ın mistik aurasına, Ara Güler'in İstanbul fotoğrafları eşlik etmekte.

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