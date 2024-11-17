Güldür Güldür Show’dan ders niteliğinde skeç: Bu vatan bir günde kurulmadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Güldür Güldür Show’dan ders niteliğinde skeç: Bu vatan bir günde kurulmadı

Show TV’nin hem eğlendiren, hem de düşündüren programı Güldür Güldür Show, 384. bölümüyle seyircilerini ekrana kilitledi.

Toplum meselelerini eleştirel bir bakış açısıyla işleyen program, son bölümüyle geceye damga vurdu.

YİNE GÜNDEM YARATACAK BİR KONUYA DEĞİNİLDİ

Dün akşam yayınlanan bölümde “Gelecekten Günümüze” adlı skeçte, para karşılığı vatandaşlık verilmesi konusu mizahi bir dille ele alındı.

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“BU VATAN BİR GÜNDE KURULMADI”

Skeçte, İstanbul’da 700 dairesi bulunan bir yabancının (Arap'ın) Türk vatandaşı olduğunu söylemesi şaşkınlık yarattı. Yabancının vatandaşlığı 400 bin dolara bir günde aldığını belirtmesi üzerine ise “Bu vatan bir günde kurulmadı” yanıtı izleyicilerden büyük alkış topladı.

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