'Güldür Güldür Show'un 'Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya hamile olduğunu duyurdu

'Güldür Güldür Show'un oyuncularından Meltem Yılmazkaya ile müzisyen Kadir Doğan mart ayında evlenmişti.

Çift, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili sarsan depremler sonrasında düğün yapmaktan vazgeçip sade bir tören düzenlemişti.

Meltem Yılmazkaya, duygularını dile getirmek için şu ifadeleri kullanmıştı: Büyük büyük cümleler kuramadığım bir hayatın, büyük büyük sürprizlerine… Bir yuvanın çatısının altında büyümeye karar verdik… Kolay değildi iki ayrı insanın ortak 'evet'i, ona da cesaret ettik… Bir süre önce kolay olmayan bir zamana denk geldik, ne yüzümüz ne gönlümüz el vermedi eğlenmeye... Sarılınca yaralar elbet sarılırız, dostlarla şarkılar danslar eşliğinde… Seven sevmeyen her gönüle güzellik dilerken, biz vardık murada, dostlar çıksın kerevetine :)

Ve sen sevgilim. Yol uzun, duygu çok! İyi kötü bir arada hep işte! Kaybettiğim inanç, örüldü büyük bir sabır ve emekle! En çok güldüğüm, saatlerce konuştuğum bazen hayata sövdüğüm, evde hep makyajsız, bazen de suratsız bütün anlarımı çekenim… Seni… Bizi seviyorum...

ANNE OLUYOR

Ünlü oyuncu, hamile olduğunu duyurdu. Bir süredir Barcelona'da bulunan oyuncu, belirginleşen karnıyla poz verdi. Yılmazkaya, paylaşımına "Geri sayım" notunu düştü.



