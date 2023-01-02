Güldür Güldür 'düz dünyacıları' ti'ye aldı

Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show, ekranların en sevilen eğlence programlarından biri haline geldi. Gündeme dair göndermelerin sıklıkla yer aldığı skeçlerle dikkat çeken yapımda bu defa Yeni yıl ve astroloji üzerine bazı sohbetler adlı skeç yayınlandı.

Replikleriyle izleyenleri kahkahaya boğan skeç sosyal medyada viral oldu. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi

Düz dünyacılar ve bilim insanlarının tartışmasını canlandıran ekibin skeci kısa sürede sosyal medyanın gündemi oldu