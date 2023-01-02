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Güldür Güldür 'düz dünyacıları' ti'ye aldı

Ekranların en sevilen komedi programı Güldür Güldür'ün ‘düz dünyacılar’ konulu skeci sosyal medyada gündem oldu. Binlerce kez izlendi.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 13:59
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Güldür Güldür’den “düz dünyacıları” ti'ye alan skeç

Güldür Güldür 'düz dünyacıları' ti'ye aldı
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Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür Show, ekranların en sevilen eğlence programlarından biri haline geldi. Gündeme dair göndermelerin sıklıkla yer aldığı skeçlerle dikkat çeken yapımda  bu defa Yeni yıl ve astroloji üzerine bazı sohbetler adlı  skeç yayınlandı.

Replikleriyle izleyenleri kahkahaya boğan skeç  sosyal medyada viral oldu. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi

Düz dünyacılar ve bilim insanlarının tartışmasını canlandıran ekibin skeci kısa sürede sosyal medyanın gündemi oldu

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