Gülenay Kalkan geri dönüyor: Tatlı-sert anne efsane olacak!

Projeyi ilk duyduğunda heyecanlandığını itiraf eden Kalkan, "Yeni bir hikaye, yeni bir enerji. Benim için bir projenin hikayesinin olması çok önemli. Oynayacağım karakteri "Seyirciye neler verebilirim?" diye heyecanla okumaya başlıyorum. Ayrıca dizimizin ismi de çok hoşuma gitti, dikkat çekici ve güçlü bir isim" diye konuştu.

'KANAL D İLE BİRBİRİMİZİ SEVİYORUZ'

İnci Taneleri'nde hayat verdiği Mahun Hanım'dan sonra yeni bir proje ile yeniden Kanal D ekranında izleyiciyle buluşmanın kendisini mutlu ettiğini vurgulayan Gülenay Kalkan, "Kanal D ile birbirimizi seviyoruz ki yine birlikteyiz. Güzel ve doğru hikayelerde buluşmak çok önemli. Kanal da bunu çok önemsiyor, seyirciye kaliteli yapımlar sunuyor. Kalite benim için de çok önemli. Birlikte olduğumuz için mutluyum" ifadesini kullandı.

GÜÇLÜ BİR ANNE FİGÜRÜ

Gülenay Kalkan'ın ailesine düşkün, onlar için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan, zaman zaman tatlı-sert tavırlar sergileyen güçlü bir anne karakteriyle hikayedeki yerini alacağı Güller ve Günahlar, güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'i bir araya getiren dizinin oyuncu kadrosunda Kalkan'ın yanı sıra Oya Unustası, Serdar Orçin, Emel Çölgecen, Ahmet Saraçoğlu, Aleyna Solaker, Kaan Çakır, Serdar Özer, Gizem Sevim, Neslihan Arslan, Emre Özcan, Merve Su Bengi ve Mina Akdin önemli rolleri üstleniyor.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği NGM imzalı Güller ve Günahlar, ilk bölümüyle 11 Ekim Cumartesi akşamı Kanal D ekranında izleyiciyle buluşacak.