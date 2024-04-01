Güler Sabancı'dan yerel seçim değerlendirmesi

Kaynak: Haber Merkezi
Güler Sabancı'dan yerel seçim değerlendirmesi
Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 31 Mart Mahalli İdareler seçiminin ardından değerlendirmelerde bulundu. Sabancı yaptığı değerlendirmede, “Mevcut ekonomik programa ve normalleşme adımlarına kararlılıkla devam etmeliyiz” dedi.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, 31 Mart Mahalli İdareler seçiminin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Değerlendirmede şu ifadelere yer verildi: “31 Mart yerel seçimlerinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Seçimin galibi Türkiye demokrasisidir. Ülkemizin, bu seçimleri barış içerisinde tamamlamış olması hepimiz için memnuniyet vericidir. Değişen dünyada, iklim aciliyetiyle birlikte artık yerel yönetimlere düşen görev artmıştır.

Tüm seçilmişlerimizin bu görevlerinin bilincinde olması ve dünyadaki dönüşümü yakından takip etmesi, ülkemizin, şehirlerimizin ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırması için son derece önemlidir. Yerel seçimlerin geride kalmasıyla birlikte, önümüzde 4 yıllık seçimsiz bir dönem bulunuyor.

Bu kesintisiz dönem, enflasyonunu düşürmüş, makro dengelerini kurmuş, sürdürülebilir büyüme yoluna geri dönmeye hazır bir Türkiye ekonomisi için büyük bir fırsattır. Ülke olarak muazzam bir potansiyelimiz var. Bunu gerçeğe dönüştürebilmek için hepimize önemli görevler düşüyor.

Mevcut ekonomik programa ve normalleşme adımlarına kararlılıkla devam etmeliyiz. Hep beraber, birlik ve beraberlik içinde bunu başaracağımıza inanıyorum.”

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