Güler'den 'PKK' açıklaması: Silahları nereye teslim edecekleri söylenecek

TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 105. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

SÖYLENENLERİ YAPARLARSA Bİ DE BUYURSUN GELSİNLER DİYECEĞİZ"

Savunma Bakanı Güler "Terörsüz Türkiye konusunda karşı taraftan gereklilikler gibi bir ifade duyuyoruz. Silah bırakma sürecinde Erbil yönetiminin de devreye girebileceği iddiaları var. Bir silahlı güç olarak siz o silahların nasıl bırakılabileceği konusunda görüşünüz nedir" sorusuna yanıt verdi. Bakan Güler "Söylediğimiz bir şerh var. Feshedeceksin, silahları teslim edeceksin, teslim olacaksın. Üç tane şart. Nereye teslim edecekleri onlara söylenecek. O söylenenleri yaparlarsa biz de buyursun gelsinler diyeceğiz" dedi.

"BİZİM ALMAYA İLE DEĞİL İLGİNTERE İLE İŞİMİZ VAR"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Eurofighter savaş uçağı satışı sürecine ilişkin, "Süreç normal şekilde devam ediyor. Bizim Almanya ile değil, İngiltere ile bizim işimiz" dedi.

"Almanya ile temaslar devam ediyor mu?" sorusuna ise "Bizim işimiz Almanya'yla değil İngiltere'yle" yanıtı verdi. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na dönük soruşturma ve sonrasında yapılan eylemler kastedilerek bu gerekçeyle Türkiye'ye Eurofighter savaş uçağı satışına etkisinin sorulduğu Bakan Güler, “Önümüzdeki dönemde göreceğiz. Biz de her şey aynen başladığı gibi ve planladığımız gibi devam ediyor” dedi.

TBMM Genel Kurul özel oturumuna katılmamasına ilişkin ise Güler, "Bugün Cumhurbaşkanı ile birlikte külliyede çocuklarla ilgili başka bir programa katıldık. Onun için gelmedik" diye konuştu.