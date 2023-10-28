Gülerek Türk bayraklarını devirip üstüne bastı

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Türk bayraklarından birini devirerek üstüne basan şahsın gözaltına alındığı sırada başka bir şahıs ekiplerin yanına gelerek şüpheliyi savunup zorluk çıkarttı. Polise zorluk çıkartan şahıs da gözaltına aldı.

KAYNAK: İHA
Gülerek Türk bayraklarını devirip üstüne bastı

İHA'nın haberine göre, olay, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstiklal Caddesi üzerinde bir şahsın bayrakları devirerek üstüne bastı. Olayı gören bir vatandaş şahsa tepki gösterirken konuya ilişkin polis ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan kontrolde olayı Ü.B.(33) isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edilmesi üzerine yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın gözaltına alındığı sırada devlet büyüklerine hitaben küfür ve hakarette bulunduğu esnada olay yerine gelen G.Ö.(44) isimli şahıs yakalanan şahsı savunarak görevlilere engel olmaya çalıştığı öğrenildi.

Memurların üzerine yürüyerek saldırıda bulunan G.Ö. isimli şahıs da gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Konu ile ilgili yakalanan her iki şüpheli şahıs da "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama, Devlet Büyüklerine Hakaret" suçlarından yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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