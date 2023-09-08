Gülerken ağlatacak karikatür. Emre Ulaş çizdi

Mizahın ustası Emre Ulaş, okulların başlamasına kısa bir süre kala okul masraflarının fahiş bir şekilde arttığını anlatan bir karikatür çizdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Gülerken ağlatacak karikatür. Emre Ulaş çizdi

Karikatürist Emre Ulaş, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına günler kala, okul araç gereçlerinin maliyetinin ailelere büyük bir ekonomik yük haline geldiğini çizdi:

Çocuklar ilk bir iki yıl biraz zorlanacaksınız ama önümüzdeki beş yıl içinde büyük bir yatırım yapmış olduk!

İşte o karikatür:

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Eğitim İş’in maliyet araştırmaların göre, 2023-2024 yılı okula başlama maliyetleri ortalama yüzde 126 oranında yükseldi. 2022 yılında 7 bin TL olan eğitime başlama maliyeti bu yıl 17 bin TL’ye çıktı.

Maaşlara yapılan zamlar enflasyon oranlarının altında kalırken okul maliyetlerinin ise piyasa koşullarına göre yükseldiği görüldü.

Çanta fiyatlarının 900 TL’den başlayarak 2 bin TL’ye kadar çıktığı, kurşun kalemlerin 7 TL’den başladığı ve kırtasiye malzemelerinin geçen yıla göre 3 kat arttığı belirlendi.

Veliler, çocuklarının okula başlama heyecanını hissetmesi gerekirken okul masraflarından dolayı endişeye sürükleniyor.

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