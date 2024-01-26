Gülistan Doku dosyasında yeni gelişme! 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamıyor

Gülistan Doku’nun ailesi, avukatları vasıtasıyla, baş şüpheli ve adli kontrolle serbest bırakılan Zeinal A.'nın tutuklanmasını ve o dönemde dosyayı yöneten asayiş biriminde görevli olan, daha sonra görevden alınan polis memuru babası E.Y.'nin şüpheli olarak dosyaya eklenmesini talep etti. Ayrıca, aile, dönemin valisi Tuncay Sonel hakkında, baş şüphelinin yurt dışına kaçırılmasının bilgisi dahilinde olduğu iddiasıyla görevi kötüye kullanma suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olan Gülistan Doku, 5 Ocak 2020’de kaldığı yurttan ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, ertesi gün İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu. Güvenlik güçleri, Doku’nun bulunması için cep telefonu sinyallerini izledi ve saat 11.29’da Atatürk Mahallesi’ndeki minibüs durağından üniversite aracına bindiğini belirledi.

Ancak, yol güzergahındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarında yapılan incelemelere rağmen Doku’nun araçtan nerede indiği belirlenemedi. Yapılan araştırmalar sonucunda, Gülistan Doku’nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj Gölü’ndeki Sarı Saltuk Viyadüğü’nde sinyal verdiği tespit edildi. Viyadükten geçen bir aracın kamerasına yansıyan görüntüde Gülistan Doku’nun olduğu belirtildi. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koordinasyonunda Uzunçayır Baraj Gölü’nde yapılan aramalarda, 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeği kullanıldı. Ancak, Doku’ya ait herhangi bir iz bulunamayınca aramalar durduruldu.

Baş şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı ve babası meslekten ihraç edildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verildi.