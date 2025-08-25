Güller ve Günahlar dizisinde geri sayım başladı

Kanal D’nin iddialı yapımlarından “Güller ve Günahlar” dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor.

Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in paylaştığı dizi, iş insanı Serhat ile çiçekçi Zeynep’in duygusal ve sürükleyici karşılaşmasını konu alıyor. Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, NGM imzalı projenin okuma provaları tamamlandı ve çekimlere başlanmak üzere.

İHANET VE UMUT DOLU BİR HİKÂYE

Dizi, hayatında ihanete uğrayan başarılı iş insanı Serhat’ın (Murat Yıldırım) ve tüm zorluklara rağmen yaşam sevincini koruyan çiçekçi Zeynep’in (Cemre Baysel) yollarının kesişmesini anlatıyor. Dramatik ögelerle zenginleştirilmiş bu aşk hikâyesi, izleyicilere duygu dolu anlar yaşatmayı vadediyor. Hikâyenin merkezinde, farklı dünyalardan gelen iki karakterin karşılaştığı duygusal çatışmalar ve hayatı yeniden anlamlandırma çabaları yer alıyor.

GÜÇLÜ KADRO, GÖZ KAMAŞTIRIYOR

“Güller ve Günahlar”, sadece başrolleriyle değil, yan rollerdeki usta isimlerle de dikkat çekiyor. Dizide Ahmet Saraçoğlu, Gülenay Kalkan, Serdar Orçin, Oya Unustası, Kaan Çakır, Aleyna Solaker ve Gizem Sevim gibi başarılı oyuncular yer alıyor. Gülenay Kalkan, Serhat’ın annesi Sevim karakterine hayat verirken, Oya Unustası ise Serhat’ın eşini canlandıracak. Çocuk oyuncu Beren Gençalp de kadroda yer alarak diziye renk katacak.

Deniz Can Çelik’in yönetmen koltuğunda oturduğu proje, kaliteli prodüksiyonuyla da adından söz ettirecek.Sosyal Medyada Heyecan DoruktaOkuma provası sırasında çekilen ilk kareler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in uyumu, izleyicilerden tam not aldı. Fotoğrafların paylaşılmasının ardından hayranlar, dizinin ilk tanıtım fragmanını sabırsızlıkla beklemeye başladı. Sosyal medya platformlarında diziye dair yorumlar, projenin geniş bir kitleye hitap edeceğini gösteriyor.

YENİ SEZONUN PARLAYAN YILDIZI

Kanal D’nin yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlardan biri olan “Güller ve Günahlar”, aşk, ihanet ve umut temalarını işleyen sürükleyici senaryosuyla izleyicileri ekran başına toplamayı hedefliyor. Çekimlerin kısa süre içinde başlaması beklenirken, dizi şimdiden merak uyandırıyor. Seyirciler, Serhat ve Zeynep’in hikâyesinde hangi sürprizlerin kendilerini beklediğini öğrenmek için gün sayıyor.