Kasımpaşalı Güllü’nün pencereden düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili soruşturmada savcılık olayın bilirkişi heyetinin incelemesini istemişti. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Eylül 2025’te meydana gelen olayda adli tıp uzmanı, yüksek fizik mühendisi ve olay yeri inceleme uzmanından oluşan heyetin, kazanın yaşandığı dairede teknik incelemelerine başladı.

RAPOR HAZIRLANACAK

Olay, Çınarcık Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki bir apartmanın 5. katındaki kapalı terasta meydana gelmişti. Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendikleri sırada pencereden düşerek hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında Yalova Cumhuriyet Başsavcısı Duygu Bayar Öksüz de incelemeye bizzat eşlik etti. Heyet, dairedeki fiziksel koşullar, pencere yapısı ve düşüş dinamiklerini değerlendirerek rapor hazırlayacak. Soruşturma sürüyor.

NE OLMUŞTU?

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Güllü, Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü’ye yapılan otopside 3,53 promil alkol tespit edilmişti. Ünlü şarkıcının hayatını kaybetmesi sonrasında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

Mahkeme olayla ilgili bilirkişi heyeti görevlendirmişti. Güllü için görevlendirilen bilirkişi heyeti bugün ünlü şarkıcının hayatını kaybettiği evinin önünde incelemelerde bulundu.