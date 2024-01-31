Gülme komşuna gelir başına atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Gülme komşuna gelir başına atasözünün anlamı nedir?
Gülme komşuna gelir başına atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Gülme komşuna gelir başına atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Kişilerin, insanların üzüntüleri ve sıkıntıları ile mutlu olması hoş bir durum olarak yorumlanmaz.

İnancımıza göre 'İlahi adalet' diye bir olgu vardır ve bu kimse tarafından unutulmamalıdır. Bugün başkasının yaşadığı sıkıntıları görüp sevinirken yarın aynı sıkıntılar yaşanabilmektedir.

GÜLME KOMŞUNA GELİR BAŞINA ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Çocuk düştü diye kızım gülünce hemen ikaz ettim aynı şey senin de başına gelebilir diye, hem ne demişler gülme komşuna gelir başına..."

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