Gülşen Bubukoğlu abartınca beğenilmedi. Yeşilçam'ın en güzel yıldızlarından biriydi

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Güzel oyuncu son pozlarıyla da dikkat çekti. Yeşilçam'ın güzellerinden Gülşen Bubikoğlu filtreyi abartınca da eleştirildi.

Gülşen Bubukoğlu abartınca beğenilmedi. Yeşilçam'ın en güzel yıldızlarından biriydi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Ah Nerede, Gırgıriye ve daha nice yapımlarda rol alan ve Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olarak tanınan Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyor.

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Yer aldığı sayısız film ve diziler ile Türk sinemasının mihenk taşlarından Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Güzel isim sosyal medyada son olarak yaz pozlarını da paylaştı.

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Yıllar güzelliğinden hiçbir şey götüremedi" yorumları alan güzel isim bu sefer filtreyi abartınca eleştirildi.

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68 yaşındaki güzel oyuncunun pozlarını görenler "Filtre abartı", "Ne gerek var bu filtrelere", "Doğal haliniz güzel filtre saçma olmuş" yorumlarında bulundu.

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