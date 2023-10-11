Gülşen Bubukoğlu abartınca beğenilmedi. Yeşilçam'ın en güzel yıldızlarından biriydi

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Ah Nerede, Gırgıriye ve daha nice yapımlarda rol alan ve Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biri olarak tanınan Gülşen Bubikoğlu yıllara meydan okuyor.

Yer aldığı sayısız film ve diziler ile Türk sinemasının mihenk taşlarından Gülşen Bubikoğlu sosyal medyayı da aktif kullanıyor. Güzel isim sosyal medyada son olarak yaz pozlarını da paylaştı.

Yıllar güzelliğinden hiçbir şey götüremedi" yorumları alan güzel isim bu sefer filtreyi abartınca eleştirildi.

68 yaşındaki güzel oyuncunun pozlarını görenler "Filtre abartı", "Ne gerek var bu filtrelere", "Doğal haliniz güzel filtre saçma olmuş" yorumlarında bulundu.