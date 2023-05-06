Gülşen o videoyu dolaşıma sokan şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu

Gülşen, 4 gün tutuklu kalmasına neden olmakla suçladığı Emre Arslan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gülşen o videoyu dolaşıma sokan şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu

Sanatçı Gülşen Çolakoğlu 30 Nisan 2022’de Ataşehir’de halka açık olmayan bir konser verdi. Konserin başlamasından dakikalar önce Gülşen, orkestra arkadaşları ile şakalaştı. Bu tarihten tam 4 ay kadar sonra, 24 Ağustos’ta Tiktok’ta bir video yayımlandı.

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Halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre, birkaç saniyelik videoda Gülşen’in, “İmam Hatip’te okumuş daha önce kendisi. Sapıklığı oradan geliyor” dediği duyuluyordu. Söz konusu videoyu ilk olarak Emre Arslan’ın Tiktok hesabında paylaştığı belirlendi. Arslan anılan birkaç saniyelik videoyu, “Sizce Gülşen, İmam Hatipler kapatılsın demiş midir?” sözleri eşliğinde paylaştı. Video kısa süre içinde Twitter, Facebook, Instagram gibi popüler platformlara düştü.

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PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Gülşen anılan akşam ‘Gülşen tutuklansın’ etiketi eşliğinde paylaşılan mesajlarla Twitter’da dünya genelinde en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Konuya kimi siyasetçiler de dahil oldu; Gülşen’e yönelik sert ifadeler kullanıldı. Adalet Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı da yaptıkları açıklamalar ile Gülşen’i eleştirdi.

10 AY HAPİS CEZASI

Gülşen 25 Ağustos’ta gözaltına alındı ve bir gün sonra da tutuklandı. 4 gün tutuklu kalan Gülşen, yapılan itiraz üzerine, adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Hakkında, “Halkı kin ve nefrete sürükleme” suçundan dava açılan Gülşen’e yönelik karar önceki gün açıklandı. Sanatçı 10 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

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SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Gülşen, kendisi ile ilgili videoyu ilk olarak yayımlayan Emre Arslan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Savcılık başvurusunda, Gülşen’in sözlerinin önü ve arkasının kesildiği kaydedildi. Soruşturma dosyasına sunulan ses kaydında Gülşen’in, anılan sözleri söylemeden önce orkestrasındaki iki arkadaşı ile şakalaştığı anlaşılıyor.
Savcılık başvuru dilekçesine göre Arslan, anılan videoyu paylaştıktan kısa süre sonra hesabını kapattı ve sırra kadem bastı. Dilekçede yer alan bilgilere göre Arslan, İstanbul’daki bir kripto para borsasında çalışıyor. Dilekçede Arslan’ın, Gülşen’in sözlerinin bir bölümünü keserek kasıtlı bir biçimde yayımlayarak, sanatçının linç edilmesine ve yargılamasına zemin hazırladığı öne sürüldü.

KARARA İTİRAZ

Savcılık yürüttüğü soruşturmaya 6 ayı aşkın bir süre sonra takipsizlik kararı verdi. Arslan’ın ifadesi alınmadan verilen takipsizlik kararında “İlk paylaşımı kimin yaptığı belli değil” denildi. Takipsizlik kararına sanatçının avukatlarının itiraz ettiği öğrenildi. İtirazı İstanbul Sulh Ceza Hakimliği karara bağlayacak.

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