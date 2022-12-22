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Gülşen seyircilere sordu: Aranızda emniyetten kimse var mı?

Şarkıcı Gülşen'in 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması 1 Mart 2023 tarihine ertelendi. Dört ay sonra özel bir şirketin yılbaşı kutlamalarında sahne alan Gülşen, seyirciye sorduğu soruyla dikkat çekti.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 11:16
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Gülşen seyircilere "Aranızda emniyetten kimse var mı?" diye sordu

Gülşen seyircilere sordu: Aranızda emniyetten kimse var mı?
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Şarkıcı Gülşen hakkında açılan soruşturma ve tutuklanma süreci sonrası ara verdiği sahnelere  döndü. Dört ay sonra sahne alan Gülşen iddialı tarzı ve enerjisiyle dikkat çekti.

Eski formundan hiçbir şey kaybetmediğini gözler önüne seren Gülşen’in ilk sahnesinde yaptığı espri de dikkat çekti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; iddialı sahne kostümü ve danslarıyla dikkat çeken ünlü şarkıcının seyircilere “Aranızda emniyetten kimse var mı? Ona göre dikkatli konuşayım” diye sorduğu öğrenildi.

Gülşen’in yılbaşı gecesi için Mısır’dan konser teklifi aldığı da gündeme gelmişti.

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Gülşen hakkında 30 Nisan’da Ataşehir’de verdiği bir konser sırasında sarf ettiği sözler nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, 25 Ağustos'ta gözaltına alınmış, 26 Ağustos'ta da tutuklanmıştı.

Yapılan itiraz üzerine mahkeme, 'dosya kapsamındaki tüm delillerin toplanmış, şüphelinin kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmayışı, bakmakla mükellef olduğu yaşı küçük çocuğu bulunması' gerekçeleriyle 29 Ağustos'ta Gülşen'in tahliyesine karar vermişti.

Gülşen hakkında konutu terk etmeme adli kontrol şartı uygulanmıştı. Karara yönelik yapılan itirazlar da reddedilmişti. Üst mahkeme ise ev hapsinin kaldırılmasına karar verilmişti. 12 Eylül tarihinde ise 29 Ağustos’tan beri ev hapsinde olan Gülşen’in ev hapsinin kaldırılmasına karar verilmişti.
Gülşen, bu süreçte 50 konserini iptal etmişti.

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