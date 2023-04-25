Gülşen'in bayramda aldığı ücret dudak uçuklattı

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Gülşen, Ramazan Bayramı'nda kazandığı sahne ücretleriyle dikkat çekti. Bayramın birinci günü İstanbul'da, ikinci günü ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde izleyici karşısına çıkan şarkıcı, performansı kadar kostümleriyle de gündeme damga vurdu.

Kıyafetleriyle de konuşulan Gülşen'in, iki sahne için toplam 4.5 milyon TL kazandığı iddia edildi. Bir süredir yurt dışında yaşayan şarkıcının, hem İstanbul hem de KKTC'deki performansları için özel repertuvar hazırladığı öğrenildi.

