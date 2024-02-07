Gümrük Muhafaza ekiplerinden lüks otomobil operasyon

Ticaret Bakanlığı'ndan kaçak lüks otomobil kaçakçılığı açıklaması Gümrük Muhafaza ekipleri, usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenen yaklaşık 445 milyon lira değerinde 49 taşıt ele geçirdi.

İlk operasyonun adresi Habur Gümrük Kapısı oldu. Yabancılara tanınan haklardan yararlanarak Irak'tan Türkiye'ye sokulmak istenen lüks otomobillere inceleme alındı operasyon için düğmeye basıldı.

Otomobilleri getiren kişilerin yurt dışında olmadıkları halde kendilerini yurt dışındaymış gibi göstermeye çalışıldığı tespit edildi.Bu kapsamda piyasa değeri 12 milyon lira olan 2 lüks otomobile el konuldu.

54 ŞÜPHELİNİN İFADELERİ ALINDI

İkinci operasyon ise Kocaeli'nde gerçekleştirildi. Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurda ilk giriş aşamasında usulsüzlük tespit etti. Pasaporttan pasaporta devir yapılarak Türkiye'de kalma süreleri usulsüzce uzatılan 47 taşıt tespit edildi.

Olayla ilgili Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, 54 şüphelinin ifadeleri alındı. Yaklaşık 433 milyon 500 bin TL piyasa değerinde 47 araç ele geçirildi.