Gümrük Muhafaza operasyonu: 81 milyonluk kaçak eşya yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Gümrük Muhafaza operasyonu: 81 milyonluk kaçak eşya yakalandı

Gümrük Muhafaza Edirne ve Ambarlı'dan yurda kaçak olarak sokulmak istenen 81 milyon lira değerinde elektronik sigaradan otomobil parçasına bir çok eşya ele geçirdi.

Gümrük Muhafazadan operasyon

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin Edirne ve Ambarlı'da iki ayrı operasyon gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakanlık, her iki operasyonda toplamda 81 milyon lira değerinde kaçak eşyanın ele geçirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya sayfasından yaptığı açıklama şöyle:

"Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda, Ambarlı Limanı’nda piyasa değeri yaklaşık 30 milyon Türk lirası değerinde kaçak elektronik sigara, Edirne’de piyasa değeri yaklaşık 51 milyon 146 bin Türk lirası olan araç ele geçirildi.

Bunların yanı sıra Gümrük Muhafaza Ekipleri tarafından 2024 yılının başından günümüze gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda piyasa değeri yaklaşık 135 milyon Türk lirası olan kaçak oto yedek parçası ele geçirildi.

Ülke ekonomisine zarar veren, haksız kazanç sağlayarak iç piyasa dengesini bozan faaliyetlere yönelik Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 135 milyon Türk lirası değerinde kaçakçılığa engel olundu.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye’nin her noktasında ve farklı coğrafi koşullarda bir yandan yasal ticaretin hızlandırılmasına katkı sağlarken, diğer yandan yasa dışı ticaretle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor."

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