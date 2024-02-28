Gümrüklerde bu ay 4,2 milyar liralık kaçak eşya ele geçirildi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri hız kesmeden sürüyor.

Bu kapsamda, risk analizi çalışmaları ve istihbarat bilgileri doğrultusunda hedef odaklı operasyonlar yapıldı ve kamu zararının önüne geçilmiş oldu.

Gümrük Muhafaza birimlerince yürütülen operasyonlarda şubatta geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla yüzde 215 artış göstererek 4 milyar 200 milyon TL değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ekipler, uyuşturucu maddenin yanı sıra ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamı yaratan akaryakıt, tütün, tütün mamulü, içki, gıda, tıbbi malzeme, tekstil, elektrik-elektronik eşya ve otomobil gibi eşyaların kaçakçılığıyla mücadeleye devam edecek.