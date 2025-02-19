Gümüşhan'de kardan kayan kamyonet, dereye yuvarlandı! 5 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Gümüşhan'de kardan kayan kamyonet, dereye yuvarlandı! 5 yaralı

Gümüşhane'de karla kaplı yoldan dereye yuvarlanan kamyonetteki 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Kürtün-Tonya kara yolu Süme Mahallesi Kalebaşı mevkisinde meydana geldi. Özkürtün beldesine giden Ekrem Sancak (27) yönetimindeki 61 VA 489 plakalı kamyonet, karla kaplı yolda kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı.

Kazada sürücü Sancak ile Fevzi Sancak (55), Mustafa Kurtulan (36), Erol Sancak (56) ve Oktay Öğretici (23) yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılan yaralılar, Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Gümüşhan'de kardan kayan kamyonet, dereye yuvarlandı! 5 yaralı

Gümüşhan'de kardan kayan kamyonet, dereye yuvarlandı! 5 yaralı

Son Haberler
RAMS Park karlarla kaplı
RAMS Park karlarla kaplı
İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı
İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 90'a ulaştı
İzmir'de eşini bıçaklayarak öldürdü
İzmir'de eşini bıçaklayarak öldürdü
Sarıkamış’ta uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Sarıkamış’ta uyuşturucu ve silah ele geçirildi
Polis ekiplerinden ‘Acil durumda tek numara’ uyarısı
Polis ekiplerinden ‘Acil durumda tek numara’ uyarısı