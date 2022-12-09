Gümüşhane Kelkit SYDV 1 personel alacak

İŞKUR'da yer alan ilana göre; Gümüşhane Kelkit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 Aralık 2022 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 yaşını doldurmuş 40 yaşından gün almamış olmak
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak
Görevini sürekli yapmasına engel bir akıl ve vücut sağlığı ve özrü bulunmamak (sağlık kurul raporu alınacak)
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
Müracaat tarihi itibarıyla en az 6 aydan beri Kelkit ilçesinde ikamet ediyor olmak
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Varsa iş deneyim belgeleri
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi
Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
2021-2022 yılı KPSS P3 sonuç belgesi
Adli sicil belgesi
Diploma aslı veya noter tasdik onaylı sureti
Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belge bilgisayar sertifikası transkript vs
Sağlık ocağından alınacak olan sağlık raporu
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
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