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Gümüşhane Kelkit SYDV 1 personel alacak

Gümüşhane Kelkit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 13:28
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Gümüşhane Kelkit SYDV 1 personel alacak

Gümüşhane Kelkit SYDV 1 personel alacak
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İŞKUR'da yer alan ilana göre; Gümüşhane Kelkit Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, bünyesinde büro görevlisi olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 16 Aralık 2022 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını doldurmuş 40 yaşından gün almamış olmak

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak

Görevini sürekli yapmasına engel bir akıl ve vücut sağlığı ve özrü bulunmamak (sağlık kurul raporu alınacak)

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

Müracaat tarihi itibarıyla en az 6 aydan beri Kelkit ilçesinde ikamet ediyor olmak

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Varsa iş deneyim belgeleri

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanının önlü arkalı fotokopisi

Son 6 ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

2021-2022 yılı KPSS P3 sonuç belgesi

Adli sicil belgesi

Diploma aslı veya noter tasdik onaylı sureti

Bilgisayar yeterlilik durumunu gösteren belge bilgisayar sertifikası transkript vs

Sağlık ocağından alınacak olan sağlık raporu

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge

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