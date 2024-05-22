Gümüşhane'de bir garip olay: İki yabancının bağırsağından çıktı

Düzenleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de bir garip olay: İki yabancının bağırsağından çıktı

Gümüşhane'de bağırsaklarında uyuşturucu bulunduğu belirlenen 2 yabancı uyruklu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale uygulama noktasında bir araçta yaptıkları aramada, yabancı uyruklu M.S. ile S.S'nin durumundan şüphelendi.

Gümüşhane Devlet Hastanesine götürülen zanlıların yapılan kontrolde bağırsaklarında uyuşturucu bulunduğu belirlendi.

N.S'nin bağırsağından 31 kapsül halinde 259,91 gram, S.S'nin bağırsağından ise 28 kapsül halinde 207,55 gram sentetik uyuşturucu çıkartıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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