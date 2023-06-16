Gümüşhane’de istinat duvarı çöktü, mahalle sakinleri büyük korku yaşadı

Gümüşhane’de etkili olan yağışlar nedeniyle yumuşayan toprağın kayması sonucu istinat duvarı çöktü. Mahalleli büyük panik yaşarken, çevrede kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi.

Gümüşhane’de istinat duvarı çöktü, mahalle sakinleri büyük korku yaşadı

Olay, akşam saatlerinde Gümüşhane kent merkezinde bulunan Yeni Mahalle’de meydana geldi. Son günlerde etkisini gösteren yağışlar nedeniyle Yeni Mahalle 8’inci sokakta istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından bölgeye gelen iş makinaları çöken istinat duvarı nedeniyle kapanan mahalle yolunu açtı.

Büyük bir gürültüyle çöken istinat duvarı nedeniyle mahalleli büyük panik yaşarken, olay anında çevrede kimsenin olmaması olası bir faciayı engelledi.

“2 ÇOCUK 5 METRE İLE HAYATLARINI KURTARDILAR”

Olay anında bölgeye geldiklerini ve iki çocuğun kaçarak kurtulduğunu gördüklerini aktaran Abdurrahim Akan, “ Akşam 7-7 buçuk civarı mahallede oturuyorduk bir gürültü koptu koştuk geldik ve duvarın çöktüğünü gördük. Biz buraya geldiğimizde iki tane çocuk yukarı doğru kaçıyordu yani çocuklar 5 metreyle hayatlarını kurtardılar” dedi.

Abdulkerim Çimen de, “Sese ve toz dumana buraya geldik, şükür çocuklar yoktu burada hava soğuk olduğu için çocuklar normalde burada hep oynuyordular. Şükür can kaybımız yok ama burada bir mağduriyet var” diye konuştu. (İHA)

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