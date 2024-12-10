Gümüşhane’de kaçakçılık operasyonu

Kaynak: İHA
Gümüşhane’de kaçakçılık operasyonu

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde polis ekipleri kaçakçılık ile mücadelesini sürdürüyor. Yaptıkları operasyonda kaçak tütünle doldurulmuş 6 bin 450 ve boş vaziyette bin 200 adet makaron ele geçirildi.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, ülke genelinde kaçak/sahte alkollü ürünlerinin toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin önlenmesi amacıyla Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Şiran İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler neticesinde, Şiran ilçesinde ikamet eden B.T. isimli şahısta kaçak tütün ve makaron olduğu tespit edildi.

Yapılan aramada B.T. isimli şahıstan kaçak tütünle doldurulmuş 6 bin 450 ve boş vasiyette bin 200 adet olmak üzere toplamda 7 bin 650 adet kaçak makaron ele geçirildi.

B.T. isimli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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