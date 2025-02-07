Gümüşhane'de karla kaplı ormanda yavru ayıların oyun keyfi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Gümüşhane'de karla kaplı ormanda yavru ayıların oyun keyfi

Gümüşhane'de karla kaplı ormanda anne ayı ve yavruları, oyun oynarken Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) kameralarına yakalandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yayınlanan ve büyük ilgi gören görüntülerde anne ayının yavrularıyla birlikte karla kaplı ormanda yuvarlanarak oyun oynadığı anlar yer aldı.

Görüntüler "Karla kaplı ormanda anne ve yavru ayılar neşeyle yuvarlanıp oynuyor; bize de neşelerine ortak olmak düşüyor. "Yaşat-Koru-Sev" mesajıyla paylaşılırken, DKMP yetkilileri, yaban hayatının korunmasının önemine dikkat çekerek doğanın dengesini korumanın tüm canlılar için hayati olduğunu vurguladı.

Gümüşhane'de karla kaplı ormanda yavru ayıların oyun keyfi

Gümüşhane'de karla kaplı ormanda yavru ayıların oyun keyfi

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