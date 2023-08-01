Gümüşhane'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde kavşakta iki aracın çarpışması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Gümüşhane'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kürtün Kavşağı’nda meydana geldi. İsmet Aydın kontrolündeki 61 AZ 763 plakalı otomobil ile Özkan Bayrak idaresindeki 29 DA 049 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile yolcu olarak bulunan Gülüzar Aydın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüleri İsmet Aydın ile Özkan Bayrak'ı, Torul Devlet Hastanesi’ne, ağır yaralanan Gülüzar Aydın'ı ise Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Sürücülerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken Gülüzar Aydın’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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