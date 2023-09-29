Gün ve gün kış detoksu. 1 haftada 3 kilo zayıflatan kış diyeti ortaya çıktı

Uzmanlar açıkladı. 1 haftada 3 kilo zayıflatan kış detoksu nedir? Kışın kilo almamak için sağlıklı diyet listesi var mıdır? İşte tüm bu soruların yanıtı...

Gün ve gün kış detoksu. 1 haftada 3 kilo zayıflatan kış diyeti ortaya çıktı

Yasemin.com’un haberine göre; Kış mevsiminde evde kalınma süresi arttığı için bu kalma kilo sorununu da beraberinde getiriyor.

Bu süreçte 1 haftada 3 kilo zayıflatan kış detoksu ortaya çıktı.

Peki, kışın kilo almamak için sağlıklı diyet listesi var mıdır? İşte tüm soruların yanıtı...

İŞTE KIŞ DİYETİ LİSTESİ…

Malzemeler:

1 adet çeyrek limon, 1 adet greyfurt, 1 adet havuç, zencefil, maydanoz, beyaz çay/ yeşil çay ya da herhangi bir bitki çayı ( çay yerine su da olur)

Cam şişenin içerisine malzemeleri ekleyelim. Karışımın tadının acı olmasını istemiyorsanız greyfurtun yarısını kullanabilirsiniz. Karışımı blenderda geçtikten sonra sağlıklı bir şekilde tüketebilirsiniz.

NOT: Eğer 60 kilo civarının altındaysanız bu detoks sizde 2 kilo, 65-80 kilo aralığında iseniz 3 kilo verdirebilir. Erkekler daha fazla kilo verebilir.

Diyette ilk 1 aydan sonra uygulanması tavsiye edilebilir. Böbrek hastası, şeker hastası, hamileler ve emziren annelerin tüketmesi önerilmemektedir.

1.Gün

Sabah: 1 dilim kızartılmış ya da ısıtılmış kepek ekmeği, 1 yumurta, 1dilim ekmeğin çeyreği kadar peynir, 1 bardak şekersiz çay ya da kahve
Öğle: 100 gr derisi alınmış ızgara tavuk, 1 kase yoğurt, 1 salatalık
Akşam: 1 porsiyon etli pırasalı kereviz yemeği, salata, 1 elma

2.Gün

Sabah: 1 dilim kızartılmış ya da ısıtılmış kepek ekmeği, 1 yumurta, 1 domates, 1 bardak şekersiz çay ya da kahve
Öğle: 100 gr haşlanmış dana eti, yarım porsiyon pilav, salata
Akşam: 1 porsiyon etli nohut yemeği, salata, 1 portakal

3.Gün:

Sabah: 1 yumurtalı omlet, 1 bardak şekersiz çay ya da kahve
Öğle: 100 gr ızgara hindi eti, 1 dilim kepekli ekmek, salata
Akşam: 1 porsiyon kıymalı ıspanak yemeği, salata, 1 mandalina

4.Gün:

Sabah: 1 dilim kızartılmış ya da ısıtılmış kepek ekmeği, 1 salatalık, 1 bardak şekersiz çay ya da kahve
Öğle: 100 gr ızgara köfte, salata, 1 kase yoğurt
Akşam: 1 porsiyon karnabahar yemeği, yarım porsiyon yağsız makarna, 1 nar

5.Gün:

Sabah: 1 yumurta, 1 domates, 1 salatalık, 1 bardak şekersiz çay ya da kahve
Öğle: 100 gr ızgara biftek, 1 kase yoğurt, 1 portakal
Akşam: 1 porsiyon mantar sote, yarım porsiyon makarna, 2 mandalina

6.Gün:

Sabah: 1 yumurtalı omlet, 1 bardak şekersiz çay ya da kahve
Öğle: 3 adet mücver, yarım porsiyon pilav, 1 nar
Akşam: 1 porsiyon etli kuru fasulye, 1 kase yoğurt, 1 portakal

7.Gün:

Sabah: 1 dilim kızartılmış ya da ısıtılmış kepek ekmeği, az peynir, 1 domates, 1 bardak şekersiz çay ya da kahve
Öğle: 100 gr ızgara tavuk göğsü, 1 kase yoğurt
Akşam: 1 porsiyon kabak yemeği, yarım porsiyon makarna, 1 kase yoğurt
Geceleri 1 bardak ılık süt.

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