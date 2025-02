Günay Güvenç "Biz %1'lik bir umut bile olsa peşinden koşacağız"

Galatasaray yarın oynayacağı UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar maçı öncesinde kaleci Günay Güvenç basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Günay Güvenç "Galatasaray'ın bir marşı var, "Adanmış hayatların umudu" diye. Umudumuz yüzde 1 bile olsa Galatasaray bu umudun peşinden koşar. Ne kadar zor olsa bile mottomuz böyle olacak. Bize yakışan budur. Bu maçtan sonra pazartesi günü oynanacak derbiye odaklanacağız. Oynasam da oynamasam da kendimi hazır tutuyorum. Biz futbolcular olarak sahada kalmaya çalışıyoruz. Birbirimizle çok konuşuyoruz, doğrularımızı ve yanlışlarımızı anlatmaya çalışıyoruz. Oyuncu grubu olarak başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.

BERABERLİKTE BİLE TEPKİ VAR

Tepkiler her zaman olacak. Hocama bazen söylüyorum, çıtayı öyle bir yere çıkardı ki beraberlikte bile bize tepki gösteriliyor. Ligimizde de Avrupa'da da son maça kadar yenilgimiz yoktu. Geçmişe dayalı sözlere bakmıyorum. bunlar işin parçası. Ama biz takım olarak elimizden gelen her şeyi ortaya koymak için her maç sahaya çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.