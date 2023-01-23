Uzmanlardan günde 100 telden fazla saçı dökülenlere kritik uyarılar

İHA’nın haberine göre; Dermatoloji Uzmanı Dr. Necla Eryılmaz, saç döngüsünde saçların bir süre sonra döküleceğini ve alttan yenileneceğini, bu yenilenmenin ise günlük ortalama 100 tel olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Yenilenme süreci gelmiş olanların dökülmesi normaldir. Yıkama ve tarama döneminde daha fazla saç teli kaybı olur. Hastanın normalden fazla saç dökülmesi varsa gerçekten toplayıp 100 tel olmuş mu diye araştırmasını istiyoruz”

Saçın tüm insanlar için çok önemli olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Necla Eryılmaz şunları açıkladı:

“Geri dönüştürülebilen, destek sağlanabilecek saç dökülmeleri bizi korkutmaz. Ama saç dökülmelerinde doğru tedaviyi uygulayabilmek için tanının doğru konulması büyük önem taşır. İnsan vücudunda 2 ile 5 milyon kadar kıl folikülü vardır. Bu oldukça yüksek bir oran ama değişik kıl tiplerimiz var. Vellus dediğimiz halk arasında ‘ayva tüyü’ olarak bilinen ince kıllarımız, terminal kıl dediğimiz kalın kıllarımız vardır. Saçımız da bu terminal kıl dediğimiz kalın kıl yapılarımızdan birisidir. Bir kişide ortalama 100 ila 150 bin kadar kıl folikülü bulunur. Yani saç dediğimiz, sadece derinin üzerine yapıştırılmış bir doku değildir. Saçımızı besleyen kıl folikülü dediğimiz bir yapısı var. Kese şeklinde bir yapısı vardır ve tabanında da derinin içinde kılcal damarlarla bağlantılıdır. Dolayısıyla saçımız beslenir. Yediklerimiz, içtiklerimiz hatta sistematik aldığımız ilaçların hepsi saçımızı doğrudan etkiler. Dolayısıyla saçımızı koruyabildiğimiz kadar desteklemek de büyük önem taşır”

“SAÇ, CANLI BİR ORGANIMIZDIR”

Saçın doğal bir süreci olduğunu anlatan Dr. Necla Eryılmaz, "Bu doğal süreçte saçların 3 dönemi vardır. İlki olan anagen dönemde saçların çoğu canlı, sağlıklı ve parlak görünüşlü olur. Anagen dönem sürekli devam etmez. Çünkü saç canlı bir organımızdır ve nasıl her şeyin bir süreci varsa saçımızın da bir döngüsü vardır. Ortalama 2 ila 7 yıla kadar saçlarımız anagen dönemde kalır. Saçların en canlı olduğu dönemdir. Fakat bu sürenin sonunda yenilenmek ister. Biz bu sürece katagen dönem deriz. Kategen evrede saç büyümesi durur. Bu süreç yaklaşık 3 aydır" şeklinde konuştu.

“COVİD GEÇİREN BİRİNDE 3 AY SONRA SAÇ DÖKÜLMESİ NORMALDİR”

Saç dökülmesine sebep olan olayların ortalama 3 ay öncesindeki bir olayla ilişkili olduğunu vurgulayan Necla Eryılmaz, "Hastalarımız saç dökülme şikayeti ile geldiğinde 3 ay öncesini göz önüne alarak hastalıkları değerlendiriyoruz. Pandemi sonrası en sık yaşadığımız olay, covid geçirenlerin saç dökülmesi şikayeti ile gelmeleriydi. O dönemde hastalarımıza hep ‘3 ay önce covid geçirdiniz mi?’ diye sorduk. Bu saçın yapısından kaynaklı bir durumdur. Dolayısıyla covid geçiren birinde 3 ay sonra saç dökülmesi normaldir. Yani saç dökülmelerini anlatabilmek ya da sebebe dönük etkin bir araştırma yapabilmek için bu döngüyü bilmek gerekir. Saç döngüsü bizim için çok önemlidir. Saç döngüsünü bilerek tedavi vermek, bu döngüyü bilerek sebep araştırmak tedavinin başarılılığı açısından oldukça anlamlıdır" ifadelerini kullandı.

"YIKAMA VE TARAMA DÖNEMİNDE DAHA FAZLA SAÇ TELİ KAYBI OLUR"

Eryılmaz, çok yoğun bir dökülmede, tıbbı bir sebebi varsa araştırılması gerektiğini vurgulayarak, "Saç döngüsünde saçlarımız bir süre sonra dökülecek, yani saçlarımız hep bizimle kalmayacak ve alttan yenilenecek. Bu yenilenme günlük ortalama 100 teldir. Yenilenme süreci gelmiş olanların dökülmesi normaldir. Yıkama ve tarama döneminde daha fazla saç teli kaybı olur. Hastanın normalden fazla saç dökülmesi varsa gerçekten toplayıp 100 tel olmuş mu diye araştırmasını istiyoruz. Başka değişik saç dökülmesini tespit eden yöntemlerimiz de var. Bir diğeri de çekme testimizdir. Bir tutam saçı çektiğimiz zaman 1 tane gelir veya hiç gelmez. Ama elinize 5-6 taneden fazla saç gelmişse, bu kişide gerçek anlamda saç dökülmesi olduğunu kabul ederiz. Böyle durumlarda sebeplere bakarak destekleyici tedaviler uygularız. Saç kökünü güçlendirici ürünler kullanırız" diye konuştu.

"SAÇ KÖKÜNÜ HARAP EDEN DEĞİŞİK SEBEPLER VARDIR"

Dr. Eryılmaz, saç dökülmelerinde dikkat edilmesi gereken durumun saç folikülünün hasar görmemesi olduğunu kaydederek, "Eğer saç folikülü hasarlandıysa bu saç geri gelmez. Yani saçın kökü harap olmuştur. Saç kökünü harap eden değişik sebepler vardır. Örneğin enfeksiyon hastalıkları, hastayken kullanılan bazı ilaçların yan etkileri, şiddetli yanıklar ya da lupus gibi halk arasında ‘kelebek hastalığı’ diye bilinen sistematik hastalıklar saç kökünü harap eder. Folikülün canlılığını kaybediyor ve o alandan saç çıkmıyor. Önemli olan saçın gerçekten folikülünün olmasıdır. Folikül varsa kökü biz de, o zaman saç çıkacak demektir" ifadelerine yer verdi.